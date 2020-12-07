В парламентском здании ФРГ обнаружили свастику

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Ноябрь 2020 года стал на Европейском континенте самым тёплым за всю историю наблюдений. Об этом рассказали специалисты Службы по изменению климата Copernicus (C3S).

Прошедший ноябрь оказался на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год, говорится в пресс-релизе на Phys.org. Ноябрьские показатели превзошли предыдущий рекорд на 0,1...