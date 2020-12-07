16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В парламентском здании ФРГ обнаружили свастику

21:39, 07 декабря 2020 18
Фото: Andreas Gora via imago-images.de/Global Look Press

В офисном здании для германских законодателей рядом с парламентом Берлина нашли изображение свастики. После этого правоохранители начали расследование. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага.

Запрещённый в ФРГ символ был нацарапан на двери одного из лифтов, сообщает Die Welt.

Свастику увидел один из членов партии «Зелёных» и обратился в полицию.

Я ездил в офис, в Бундестаг, чтобы сделать несколько вещей, и [заметил, что] кто-то нацарапал вот это на двери лифта, — написал политик Twitter.

Демонстрация нацистской символики в ФРГ запрещена. В качестве исключение сделано только для образовательных и художественных целей. По словам правоохранителей, автору рисунка может грозить до трёх лет тюрьмы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео