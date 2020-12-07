В парламентском здании ФРГ обнаружили свастику

https://static.news.ru/photo/f257caf0-38bb-11eb-9b2a-fa163e074e61_660.jpgФото: Andreas Gora via imago-images.de/Global Look Press
В офисном здании для германских законодателей рядом с парламентом Берлина нашли изображение свастики. После этого правоохранители начали расследование. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага.
Запрещённый в ФРГ символ был нацарапан на двери одного из лифтов, сообщает Die Welt.
Свастику увидел один из членов партии «Зелёных» и обратился в полицию.
Я ездил в офис, в Бундестаг, чтобы сделать несколько вещей, и [заметил, что] кто-то нацарапал вот это на двери лифта, — написал политик Twitter.
Демонстрация нацистской символики в ФРГ запрещена. В качестве исключение сделано только для образовательных и художественных целей. По словам правоохранителей, автору рисунка может грозить до трёх лет тюрьмы.