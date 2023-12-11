В парламенте Словакии выступили против переговоров о членстве Украины в ЕС Депутат парламента Словакии Кэри: Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Украина не готова к вступлению в Евросоюз, и начало соответствующих переговоров преждевременно, заявил глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри. По его словам, которые приводят «Известия», Киеву предстоит сделать еще много шагов на пути к членству в сообществе.

Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии, — сказал Кэри.

До этого аналогичным образом высказался министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он пояснил, что считает невозможным принятие Украины в состав Евросоюза на фоне вооруженного конфликта, а также переговоры об этом между Брюсселем и Киевом.

Депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовски допустил, что Братислава может заблокировать решение ЕС о начале переговоров с Украиной. Он пояснил, что до начала диалога Киеву необходимо решить как проблемы с коррупцией, так и территориальные вопросы.

В Брюсселе 14 декабря начнется саммит, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС. Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержать старт диалога. По его словам, принятие Верховной радой ряда законов демонстрирует стремление Киева выполнить рекомендации Еврокомиссии по членству в ЕС.