В парламенте Словакии депутаты облили водой флаг Украины

В Словакии в ходе открытия внеочередного заседания Национального совета (парламента), посвящённого теме подписанного 3 февраля соглашения о военном сотрудничестве с США, два депутата надругались над флагом Украины, сообщило РИА Новости. Также с громким заявлением против расширения американского присутствия выступил глава оппозиционной партии государства, который назвал документ «предательским» и повышающим напряжённость в регионе.

Бывший премьер-министр, возглавлявший правительство страны почти десять лет, лидер главной оппозиционной партии Словакии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо выступил с требованием провести отрытое голосование, чтобы «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению».

Парламентская фракция нашей партии предлагает провести голосование по итогам заседания о военном соглашении с США в открытом режиме, чтобы каждый депутат показал на телекамеру свое лицо и заявил словацкой общественности о том, если он за или против этого бессмысленного, предательского соглашения, — заявил Фицо.

Экс-премьер подчеркнул, что соглашение с Вашингтоном «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с обязательствами в рамках членства в НАТО», что не повышает обороноспособность Словакии, а «лишь способствует повышению напряжённости в данный сложный период».

Также планировалось, что на заседании парламента выступит генпрокурор Марош Жилинка. Ранее он нашёл в подписанном с США документе 35 несоответствий словацкому законодательству. Но из-за требований депутатов от правящей коалиции его выступление было отменено.

Также не обошлось без инцидентов: во время открытия заседания двое депутатов вынесли флаг Украины и встали с ним перед трибуной для выступлений. После чего несколько народных избранников полили украинский флаг водой, вырвали и унесли его. Кадры инцидента попали в эфир телеканала ТА3, при этом прямой телетрансляции не проводилось.

Соглашение было подписано 3 февраля в Вашингтоне госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой Минобороны Словакии Ярославом Надем, до этого соглашение одобрил кабмин республики. Оно даёт Штатам право использовать два аэродрома и закрепляет обещание вложить $100 млн в модернизацию оборонной инфраструктуры восточноевропейского государства.

Голосование о решении по соглашению с США намечено на 11:00 (13:00 мск) в среду, 9 февраля.