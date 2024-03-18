В парламенте Франции объяснили, как Макрон невольно помог Путину Депутат Бомпар: Макрон помог Путину словами о вводе войск на Украину

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями относительно отправки войск на Украину оказал услугу российскому лидеру Владимир Путину, заявил в эфире телеканала Europe 1 лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар. По его мнению, слова политика должны были сформировать «стратегическую двусмысленность» в данном вопросе и дезориентировать Россию, но оказали противоположный эффект.

Результат, который был получен, был прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: «Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины», — считает Бомпар.

Французский депутат уверен, что своими высказываниями Макрон лишь устранил двусмысленность в вопросе отправки войск на Украину. Более того, этим президент Франции «продемонстрировал раскол» в Евросоюзе и НАТО, заключил Бомпар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова рассмотреть предложение Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр. Президент отметил, что любое решение будет приниматься с учетом интересов страны.

До этого Эммануэль Макрон говорил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.