В парке Мариуполя обнаружено более 50 тел украинских военных Минздрав ДНР: в парковой зоне Мариуполя обнаружено захоронение с 52 телами солдат ВСУ

Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

Более 50 тел солдат ВСУ обнаружили в массовом захоронении в парковой зоне Мариуполя, сообщил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников. По его словам, почти все тела имеют следы от осколочных и огнестрельных ранений, пишет ТАСС. Калашников подчеркнул, что место захоронения представляет из себя ров, в котором трупы солдат сложены друг на друга, некоторые лежат в мешках. Он уточнил, что значительная часть погибших — украинские морпехи.

Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В списки, обнаруженные при извлечении тел, внесен один подполковник, один майор, два лейтенанта. Все остальные рядовые, особенно много матросов, видимо, морпехи, — заявил Калашников.

По его словам, в двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В них внесены имена, должности, а также звания. В списках значатся 52 человека. На данный момент извлечено 14 тел, специалисты продолжают их осмотр и подъем.

Ранее пленный полковник 36-й бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины Владимир Баранюк заявил, что украинские морпехи перед выходом с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и последующей сдачей в плен потеряли 102 человека убитыми и около 400 ранеными.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца и закончились победой российских военных (подразделения Минобороны РФ, российских спецслужб и Народная милиция ДНР). В плен сдались 2439 бойцов нацполка «Азов» и ВСУ.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шесть украинских военных погибли на «Азовстали», когда пытались взорвать склады с боеприпасами.