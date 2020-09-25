В Париже задержали ещё пять человек после нападения у здания Charlie Hebdo

Ранее NEWS.ru писал, что один из предполагаемых злоумышленников, напавший на людей у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан. Подозреваемый был пойман недалеко от площади Бастилии. С места происшествия скрылись два человека.
Вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в столице Франции. Двое потерпевших находятся в крайне тяжёлом состоянии.
7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.