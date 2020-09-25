В Париже задержали ещё пять человек после нападения у здания Charlie Hebdo

https://static.news.ru/photo/2457d2de-ff5f-11ea-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag/Global Look Press

Полиция задержала 25 августа ещё пятерых подозреваемых в рамках расследования нападения в Париже на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo.

Ещё пять человек задержаны, — сообщил в Twitter телеканал BFMTV.

Attaque Ã Paris: cinq personnes supplÃ©mentaires placÃ©es en garde Ã vue pic.twitter.com/fNjy39W8fF — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что один из предполагаемых злоумышленников, напавший на людей у бывшего здания журнала Charlie Hebdo в Париже, задержан. Подозреваемый был пойман недалеко от площади Бастилии. С места происшествия скрылись два человека.

Вооружённый ножом злоумышленник ранил четырёх человек около старого здания редакции журнала Charlie Hebdo в столице Франции. Двое потерпевших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

7 января 2015 года террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне журнал выпустил номер с карикатурами на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек. Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа.