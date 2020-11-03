В Париже введут комендантский час

Власти Франции в дополнение к уже действующему карантинному режиму в стране намерены ввести комендантский час в Париже.
Официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM
Ожидается, что в ближайшее время министр внутренних дел Жеральд Дарманен предоставит дополнительную информацию по комендантскому часу в столице. По данным официального представителя правительства, полиция Франции за последние выходные провела более 100 тысяч проверок соблюдения мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, и выписала 14 тысяч штрафов за нарушения.
Часть штрафов выписана тем, кто переезжал из одного региона в другой, когда это запрещено. Также есть пример, когда владелец бара в парижском пригороде Куркурон решил открыть двери для посетителей, несмотря на запрет, — рассказал Атталь.
С 30 октября до 1 декабря во Франции действует карантин. Закрыты точки общепита, спортивные залы и клубы, не работают большинство магазинов. Выход на улицу разрешён для поездки на работу, визита к врачу, явки в суд, получения социальной помощи или по неотложным семейным делам.
Как писал NEWS.ru, с 2 ноября в церквях страны богослужения проходят без участия прихожан. С начала пандемии во Франции выявили более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 37,5 тысячи человек стали жертвами инфекции.