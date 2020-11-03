В Париже введут комендантский час

https://static.news.ru/photo/e7eaad0e-1db7-11eb-babf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Власти Франции в дополнение к уже действующему карантинному режиму в стране намерены ввести комендантский час в Париже.

Официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM сообщил , что комендантский час планируется ввести в столице и, возможно, в столичном регионе Иль-де-Франс. Ограничения на передвижение в Париже будут вступать в силу с 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Ожидается, что в ближайшее время министр внутренних дел Жеральд Дарманен предоставит дополнительную информацию по комендантскому часу в столице. По данным официального представителя правительства, полиция Франции за последние выходные провела более 100 тысяч проверок соблюдения мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, и выписала 14 тысяч штрафов за нарушения.

Часть штрафов выписана тем, кто переезжал из одного региона в другой, когда это запрещено. Также есть пример, когда владелец бара в парижском пригороде Куркурон решил открыть двери для посетителей, несмотря на запрет, — рассказал Атталь.

С 30 октября до 1 декабря во Франции действует карантин. Закрыты точки общепита, спортивные залы и клубы, не работают большинство магазинов. Выход на улицу разрешён для поездки на работу, визита к врачу, явки в суд, получения социальной помощи или по неотложным семейным делам.

Как писал NEWS.ru, с 2 ноября в церквях страны богослужения проходят без участия прихожан. С начала пандемии во Франции выявили более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 37,5 тысячи человек стали жертвами инфекции.