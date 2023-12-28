Мигрант прилетел в Париж на шасси самолета и сильно замерз В Париже в отсеке шасси самолета обнаружили алжирца с сильным переохлаждением

Фото: Lex Rayton/imagebroker/Global Look Press

Мужчина с сильным переохлаждением был обнаружен в отсеке шасси самолета, прибывшего в Париж из алжирского города Оран, сообщает AFP. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Речь идет о молодом человеке, которому на вид 20 лет. Его нашли во время технической проверки самолета. На высоте 12 километров, на которой летают коммерческие рейсы, температура за бортом достигает 50 градусов ниже нуля, отмечает агентство.

Ранее пассажир рейса Чимкент — Алма-Ата не дождался высадки и самостоятельно открыл эвакуационную дверь. Мужчину задержали, по факту случившегося проведут проверку.

Инцидент произошел 23 декабря на рейсе KC 7106 авиакомпании FlyArystan. По словам пассажиров, их долгое время не выпускали из воздушного судна. В итоге один из находившихся на борту мужчин открыл эвакуационную дверь.

До этого две россиянки задержали на несколько часов вылет рейса Пхукет — Москва с более чем 300 пассажирами на борту. Девушки ругались из-за того, что внутри слишком жарко и душно, а потом и вовсе решили покинуть самолет. В итоге сотрудники аэропорта задержали борт, выгружая багаж дебоширок. При этом другие пассажиры сообщили, что никто, кроме этих двух девушек, не жаловался на условия на лайнере.