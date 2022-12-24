В Париже в результате беспорядков пострадали более 30 сотрудников полиции

Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Префект парижской полиции Лоран Нуньес сообщил в эфире телеканала BFM, что 31 сотрудник полиции получил травмы в ходе стычек с радикально настроенными участниками беспорядков во французской столице. Он добавил, что полицейские задержали 11 человек в ходе протестов, которые вспыхнули во время манифестации в память трех курдов, убитых в накануне возле местного культурного центра.

31 сотрудник полиции получил травмы в ходе стычек с радикально настроенными участниками акции. При этом среди участников акции только один раненый, — сказал Нуньес.

В результате беспорядков было сожжено несколько автомобилей, а также разбито множество витрин. Глава ведомства отметил, что участники протестов разбивали стекла на автобусных остановках, брусчатку на дорогах, а также поджигали мусорные баки.

Беспорядки в центре Парижа начались после убийства трех человек возле Курдского культурного центра. В результате столкновений с протестующими пострадали более 11 полицейских. Демонстранты считают убийства терактом и винят в нем Турцию.

Также сообщалось, что убийцей курдов оказался 60-летний мужчина, он был оперативно задержан. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. В полиции призвали местных жителей избегать района происшествия и не затруднять работу правоохранительных органов.