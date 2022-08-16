Впервые собака заразилась обезьяньей оспой от своих хозяев

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Париже выявлен первый случай заражения собаки оспой обезьян от своих хозяев, сообщает медицинский журнал The Lancet. Отмечается, что у гомосексуальной пары после интимной близости появились язвы на различных частях тела, в том числе в интимных зонах, позже у пса появились аналогичные признаки заболевания.



Животному сделали ПЦР-тест, который подтвердил у него тот же диагноз. Выяснилось, что собака спала с хозяевами в одной постели и там подхватила недуг. Уточняется, что это первый зарегистрированный случай заражения оспой обезьян среди домашних питомцев.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция. Чаще всего она характеризуется легким протеканием, но у некоторых могут возникнуть осложнения, например воспаление лимфоузлов.

Накануне министр здравоохранения США Хавьер Бесерра заявил, что американские власти решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией. Глава ведомства уточнил, что количество случаев заражения превышает 6,6 тысячи. Он обратился ко всем гражданам Соединенных Штатов и призвал относиться к заболеванию серьезно.

До этого доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что оспа обезьян распространяется по миру с пугающей быстротой, хотя темпы в любом случае гораздо ниже, чем у коронавируса. Он предположил, что от общественности могут скрывать важные факты об этом заболевании. Телеведущий подтвердил информацию о том, что оспой обезьян заражаются в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.