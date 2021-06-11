В Париже слезоточивым газом разогнали антисанитарную вечеринку

https://static.news.ru/photo/ea4de1a2-cb58-11eb-af1f-96000091f725_660.jpg Фото: prefpolice/twitter.com

Стражи порядка разогнали крупную вечеринку в центре Парижа. Организаторы нарушили санитарные нормы и комендантский час. Полиция применила слезоточивый газ, передаёт телеканал BFMTV.

По информации журналистов, люди собрались на открытом воздухе напротив Дома инвалидов в Париже вечером 11 июня. Отдыхающие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Граждан призывали посетить мероприятие через социальные сети.

Разгон проходил «относительно мирно», отметили в СМИ, но в спецназ участники вечеринки начали кидать пивные бутылки, а правоохранители применили в ответ слезоточивый газ. По информации столичных силовиков, на незаконный праздник пришли несколько сотен человек.

Несмотря на улучшение ситуации с пандемией COVID-19. Руководство Франции пока не отменили ношение масок как в помещениях, так и на улицах.

Ранее сообщалось, что власти Испании с 7 июня разрешили въезд в страну туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от COVID-19. Разрешение распространяется на граждан, привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.