В Париже следы COVID-19 нашли в трубах с технической водой

https://static.news.ru/photo/dbf68592-8256-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следы коронавируса обнаружены в Париже в трубопроводах с технической водой, используемой для муниципальных нужд.

Об этом сообщили в лаборатории организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris. По данным экспертов, за минувшие сутки следы COVID-19 нашли в 4 из 27 точек забора воды.

Следы незначительные, но всё же следы, поэтому было решено из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски, — заявили в мэрии города.

В администрации также отметили, что опасности попадания инфекции в трубы с питьевой водой нет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в рамках ожидающегося в середине мая ослабления режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса власти Парижа решили бесплатно раздавать медицинские маски. Также руководство французской столицы в борьбе с распространением инфекции делает ставку на как можно более широкое применение тестов на наличие COVID-19.