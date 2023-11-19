В Париже самолет улетел без пилота и 30 пассажиров Airporthab: самолет вылетел из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Самолет авиакомпании Sunexpress улетел из парижа без пилота и 30 пассажиров, сообщает Airporthaber. Сначала рейс задержали на три часа, однако к новому времени вылета информация для пассажиров о стойке регистрации так и не появилась.

По данным источника портала, инцидент произошел в субботу, 18 ноября. Воздушное судно должно было выполнить рейс из парижского аэропорта Шарль-де-Голль до города Измир. Но назначенный на 17:00 по местному времени вылет перенесли на 20:00.

Ближе к новому времени вылета все еще было неизвестно, к какой стойке регистрации следует подходить путешественникам. В то же время, проверив данные о состоянии рейса в мобильном приложении, люди заметили, что лайнер уже улетел. Отмечается, что никому не удалось связаться с представителями авиаперевозчика. В итоге на рейс не попали 30 пассажиров и еще один пилот авиакомпании.

Ранее диспетчеры международного аэропорта Имхал в столице штата Манипур на северо-востоке Индии прекратили работу воздушной гавани на несколько часов днем в воскресенье, 19 ноября, из-за неопознанного летающего объекта. Изменения в графике коснулись пассажиров как минимум пяти рейсов. По словам представителя службы управления воздушным движением, они получили сообщение, что недалеко от аэропорта обнаружен НЛО, который был виден невооруженным глазом.