В Париже противники пенсионной реформы начали битву с полицией Сотни людей вышли на улицы Парижа после признания законной пенсионную реформу

Фото: Mylene Deroche/Global Look Press

Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы

Протесты в нескольких городах Франции 14 апреля обернулись беспорядками и столкновениями с полицией после того, как Конституционный совет страны одобрил основные положения пенсионной реформы, сообщает телеканал BFMTV. По информации правоохранительных органов, на несанкционированный протест в Париже вышли около 4 тысяч человек.

Несколько групп протестующих собрались возле мэрии столицы, поджигая мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

В Ренне агрессивные демонстранты напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В Нанте произошел пожар на трамвайных путях, а столкновения протестующих с полицией случились у здания префектуры. Около 2,3 тысячи протестующих вышли на улицы Тулузы. Протесты также проходили в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе, где полиция также применила слезоточивый газ.

В результате более 100 человек были задержаны в Париже.

Ранее директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье предположил, что если на следующей неделе протесты французской общественности не стихнут, то есть вероятность отставки парламента. Он отметил, что текущая ситуация с демонстрантами развивается не по классической схеме.