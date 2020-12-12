В Париже против митингующих применили водомёт

Правоохранители начали применять водомёт на акции протеста во французской столице. В полицейских кидают петарды и бутылки.
Силовики оттесняют толпу на подступах к площади Республики, а полиция применяет жёсткие меры, разгоняя колонну митингующих.
Акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» проходят в Париже четвертую субботу подряд. 5 декабря митинги также сопровождались стычками с силовиками задержали 95 человек, 67 жандармов получили ранения.
Статья законопроекта, которую рассматривает парламент, предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.
Национальное собрание уже приняло этот законопроект в первом чтении. Власти ожидают, что суд получит право признавать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на полицейских.
Парижане, напротив, считают, что эта статья только подхлестнёт полицейский произвол.
В ходе акции протеста 12 декабря в Париже задержаны не менее 107 человек, сообщал NEWS.ru.