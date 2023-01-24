Парижские пекари взбунтовались из-за роста цен на электроэнергию

Фото: P Deliss / Godong/Global Look Press

В Париже в минувший понедельник пекари вышли на протестный марш с целью получить от правительства финансовую поддержку в условиях роста счетов на электроэнергию, передает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Протестовавшие также отметили рост стоимости сырья, такого как мука, сахар или масло. Процессию возглавил «Коллектив за выживание пекарей и ремесленников». Его соучредитель Фредерик Рой подчеркнул, что финансовые проблемы уже закрыли самые хрупкие предприятия, и призвал ввести тарифные ограничения цен на энергоносители «для всех».

С сентября произошло значительное повышение стоимости сырья, в то время как счета за электроэнергию уже закрыли самые хрупкие предприятия, — сказал Рой.

Французские пекари не вошли в число малых предприятий, которые оказались под защитой государства из-за тарифных ограничений цен на энергоносители, при этом их месячные счета выросли в 10 раз, уточнило издание. Фредерик Рой убежден, что пекари тоже должны получать выгоду от этого лимита.

Участники протеста также рассказали, что из-за экономической обстановки им пришлось увольнять персонал и повышать цены на багеты. Также они сообщили, что не смогли получить поддержку благодаря разработанным правительством пакетам помощи для пекарей, так как процесс доступа к ним слишком сложен.

Жители Варшавы ранее вышли на митинг против втягивания Польши в украинский конфликт. Инициаторами акции выступили члены польской патриотической организации «Соотечественники — Камрады», недовольные тем, что политики и СМИ «стучатся в головы и сердца поляков с военной пропагандой». В митинге участвовали несколько сотен человек.