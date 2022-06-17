В Париже пресекли провокацию армянских радикалов в посольстве Азербайджана

Фото: Diego Radames/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа армянских оппозиционеров в азербайджанском посольстве в Париже попыталась помешать показу фильма «Дорога в Карабах», сообщает Sputnik Азербайджан. Уточняется, что по ходу показа картины члены радикальной армянской группировки FRA Nor Seround, которая известна своими провокационными акциями, начали выкрикивать антиазербайджанские лозунги, а также попытались повредить здание посольства.

Во время показа фильма радикальные представители проживающей во Франции армянской диаспоры — группа членов ассоциации FRA Nor Seround, известной своей активной провокационной деятельностью, напали на Культурный центр посольства и попытались помешать показу фильма, — уточнили в агентстве.

Сотрудники диппредставительства Азербайджана отметили, что попытки армянских оппозиционеров сорвать показ фильма не обвенчались успехом.

Ранее у комплекса правительственных дач в Ереване произошли столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции. Полиция пришлось применить светошумовые гранаты, после чего манифестанты забросали силовиков бутылками.