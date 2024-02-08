Медалистам Олимпийских игр в Париже раздадут фрагменты Эйфелевой башни В Париже представили медали Олимпийских игр с фрагментами Эйфелевой башни

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Париж, Франция

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представили концепт медалей соревнований. В официальном заявлении подчеркивается, что каждая из медалей содержит кусочек железа весом 18 грамм самого популярного объекта Франции и Парижа — Эйфелевой башни.

Этот выдающийся концепт сочетает в себе самый желанный предмет Игр и культовый символ Франции и Парижа — Эйфелеву башню. Каждый медалист получит кусочек оригинального металла Эйфелевой башни, помещенный в сердцевину медали, — говорится в заявлении.

Дизайн медалей разрабатывал ювелирный дом LVMH Chaumet. Вдохновением для их создания послужила Эйфелева башня. Специалисты поместили в центр медалей пятиугольный фрагмент стали из конструкции Эйфелевой башни с логотипом Игр и расходящиеся от центра рельефные лучи. При этом пятиугольник олицетворяет собой саму Францию.

На обратной стороне медалей для олимпийцев покажется древнегреческий стадион с богиней Никой. На горизонте же с одной стороны над ним возвышается афинский Акрополь, а с другой — Эйфелева башня. Для паралимпийцев дизайн изменили, представив его в виде нижней проекции башни. Надписи «Париж 2024» и «Паралимпийские игры» продублированы шрифтом Брайля.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков ранее заявил, что на Олимпийских играх необходимо навсегда запретить флаг и гимн России. По его мнению, Международный олимпийский комитет должен дисквалифицировать спортсменов из РФ на 10 лет.