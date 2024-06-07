В Париже появились граффити с гробами В Париже появились пять граффити с гробами французских солдат на Украине

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Несколько граффити, изображающих гробы «французских солдат на Украине», обнаружили в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что речь идет о пяти рисунках, выполненных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров, ущерб считается незначительным.

Граффити были обнаружены на улицах Парижа в пятницу, 7 июня 2024 года. Речь идет о пяти граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров, изображающих гроб, с надписью «французский солдат на Украине», — сообщил телеканал.

Ранее полиция Парижа задержала трех человек, которые установили возле Эйфелевой башни пять пустых деревянных гробов, завернутых во французские флаги. Рядом был размещен плакат с надписью «Французские солдаты, погибшие на Украине».

Пять пустых гробов, «покрытых французскими флагами» и плакатом, были размещены возле Эйфелевой башни со стороны Сены утром 2 июня. В связи с инцидентом были задержаны «болгарин, украинец и немец», которые доставили гробы в центр Парижа на фургоне.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил, что появление у Эйфелевой башни пустых гробов с французскими флагами наглядно показывает глубину политического кризиса в республике. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и дальше будет принимать ошибочные решения, чтобы не упасть в глазах США и Германии.