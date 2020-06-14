В Париже после манифестации против расизма задержали 20 человек

https://static.news.ru/photo/c9f51aac-ae34-11ea-bc86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lionel Guericolas/Global Look Press

Под стражу после акции протеста против насилия со стороны полиции и расизма попал 21 человек из 26 участников, которых доставили в полицейский участок. Об этом сообщили источники в судебных органах Франции.

12 из задержанных являются членами правой радикальной группировки Generation Identitaire, сообщили собеседники BFM. Они растянули на крыше одного из зданий, расположенного на площади Республики, баннер с требованием «справедливости для жертв расизма против белых» и хештегом «Жизни белых имеют значение».

В столкновения с полицией участники акции вступили через полтора часа после её начала. Поводом к агрессии стал запрет правоохранителей на их желание пройти маршем от площади Республики до здания оперы.

Манифестацию организовал «Комитет Адама», он назван в честь темнокожего француза Адамы Траоре, скончавшегося через два часа после задержания жандармами во время не выясненных до сих пор обстоятельств. Семья молодого человека считает, что Адама умер из-за насилия со стороны полицейских. Сейчас «Комитет Адама» требует добиться правды и правосудия для него и всех жертв жандармерии.

Как писал NEWS.ru, ранее беспорядки и столкновения с полицией начались в Марселе после завершения акций против расизма по всей стране.