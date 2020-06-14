В Париже после манифестации против расизма задержали 20 человек

Под стражу после акции протеста против насилия со стороны полиции и расизма попал 21 человек из 26 участников, которых доставили в полицейский участок. Об этом сообщили источники в судебных органах Франции.
12 из задержанных являются членами правой радикальной группировки Generation Identitaire, сообщили собеседники BFM. Они растянули на крыше одного из зданий, расположенного на площади Республики, баннер с требованием «справедливости для жертв расизма против белых» и хештегом «Жизни белых имеют значение».
В столкновения с полицией участники акции вступили через полтора часа после её начала. Поводом к агрессии стал запрет правоохранителей на их желание пройти маршем от площади Республики до здания оперы.
Манифестацию организовал «Комитет Адама», он назван в честь темнокожего француза Адамы Траоре, скончавшегося через два часа после задержания жандармами во время не выясненных до сих пор обстоятельств. Семья молодого человека считает, что Адама умер из-за насилия со стороны полицейских. Сейчас «Комитет Адама» требует добиться правды и правосудия для него и всех жертв жандармерии.
Как писал NEWS.ru, ранее беспорядки и столкновения с полицией начались в Марселе после завершения акций против расизма по всей стране.
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