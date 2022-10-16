В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Жители Парижа вышли на протестные акции с требованием понизить цены на товары и повысить зарплаты, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что во время шествия митингующих полиция использовала против них слезоточивый газ. Видео с моментом атаки были опубликованы в Сети.

Как отмечает источник, акция была организована партиями «Непокорившаяся Франция», «Европа — Экология — Зеленые» и Социалистической партией, а также рядом профсоюзов и ассоциаций. Шествие началось в 15:00 по местному времени. По данным корреспондента, в первый час все проходило в мирном ключе, однако позже протестующие стали бросать в полицию коктейли Молотова и дымовые шашки. Жандармы ответили слезоточивым газом. Акция продолжается.

10 октября около семи тысяч демонстрантов вышли на улицы в более чем 15 городах Германии. Пикетчики потребовали снизить цены, прекратить поставки оружия на Украину и отменить санкции против России.

Демонстранты в Магдебурге пришли в том числе с плакатами, на которых были написаны призывы «Остановите ложь о поставках газа», «Мы не спасем весь мир» и «Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания». Демонстрации в этот день прошли в землях Тюрингия и Саксония, а также в земле Саксония-Анхальт, где число участников превысило тысячу человек.