В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

11 марта в крупных городах Франции продолжаются протестные акции против новой пенсионной реформы. Как сообщает корреспондент BFM, в Париже полиция пустила в ход слезоточивый газ. Шествие манифестантов из-за этого приостановилось.

Новое напряжение в Париже, на углу авеню Домениль и Ледрю-Роллен. Шествие остановлено после обвинения полиции. Применяется слезоточивый газ. Продолжается несколько пожаров мусора, — говорится в сообщении.

В ответ на жесткие действия со стороны полиции демонстранты поджигают файеры и бьют стекла. В полиции Парижа рассказали, что на 16:00 (18:00 мск) было произведено 11 арестов и более четырех тысяч полицейских проверок. По словам полицейских, у некоторых демонстрантов было найдено запрещенное к ношению оружие.