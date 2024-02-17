Во Франции почтили память детей, погибших в Донбассе В Париже прошла акция в память о погибших при атаках Украины детях Донбасса

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

В Париже прошла акция в память о детях, погибших в результате военных действий Украины в Донбассе с 2014 года, передает РИА Новости. Участники мероприятия сначала посетили панихиду в Соборе Святой Троицы, а после устроили шествие по улицам города.

Акцию организовали представители целого ряда организаций: ассоциации казаков Франции, SOS Donbass и других НКО. Анна Новикова, основательница SOS Donbass, заявила, что таким образом активисты решили напомнить о жертвах среди детей во время войны Донбассе, начавшейся в 2014 году.

Участники шествия двигались по улице с различными плакатами и призывами об остановке поставок оружия Украине и требовали прекратить убийства жителей Донбасса. С собой активисты также несли флаги России.

Ранее похожая акция в поддержку Донбасса прошла в декабре на Марсовом поле возле Эйфелевой башни, а участие в ней приняли граждане Франции, России, Сербии и Польши.

До этого главы Ростовской и Воронежской областей, ЛНР и ДНР подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать пять лет, главная его цель — развитие сотрудничества.