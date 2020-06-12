В Париже почти 3 тысячи человек будут участвовать в марше против расизма

https://static.news.ru/photo/e9b24a52-ad7d-11ea-b223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Около 3 тысяч человек собрались в Париже на марш против полицейского насилия и расизма. Он начнётся с площади Республики.

Большинство из протестующих держат в руках плакаты с лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» (Black lives matter). Также среди лозунгов требования расследования смерти темнокожего француза Адама Траоре, который умер в июне 2016 года через два часа после задержания полицейскими. Семья мужчины считает, что жандармы применили к нему насилие. Она требует «добиться правды и правосудия».

Как сообщает ТАСС, активисты группировки Generation Identitaire забрались на крышу одного из зданий и потребовали «справедливости для жертв расизма против белых», развернув соответствующий плакат. На нём также есть надпись «Жизни белых имеют значение». Толпа на площади крайне негативно восприняла эти действия, выкрикивая оскорбления и показывая непристойные жесты.

Около площади находится большое количество полицейских. Некоторые улицы рядом с площадью перегорожены металлическими заграждениями. Префект полиции Парижа Дидье Лальман ранее запретил проведения манифестации с участием более 10 человек. Аналогичные протесты запланированы в других городах Франции.

NEWS.ru писал, что власти Лондона ввели дополнительные меры безопасности, поскольку опасаются возможных беспорядков в британской столице. В Скотланд-Ярде считают, что нужно ввести статью 60 закона об общественном порядке 1994 года, который даёт полиции право обыскивать любого человека.