В Париже ожидают до 30 тысяч человек на демонстрации в честь 1 Мая

Фото: Max Ludwig/Keystone Press Agency

От 15 до 30 тысяч человек могут стать участниками демонстрации в Париже в честь 1 Мая, прогнозирует радиостанция Europe 1 со ссылкой на данные внутренней разведки Франции. МВД республики готовится развернуть усиленные отряды полиции и жандармерии на первомайской демонстрации.

По данным радиостанции, ожидается проникновение до 500 провокаторов и хулиганов в ряды демонстрантов. Граждане могут провоцировать массовые беспорядки.

Столкновения могут случиться не только со стражами порядка, но и среди участников шествия. Французские власти опасаются, что в 2024 году беспорядки приобретут межнациональный характер на фон продолжающегося конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Ущербу могут подвергнуться торговые точки крупных международных компаний и банков, которые поддерживали израильскую армию.

В прошлом году на улицах Парижа, по информации властей, собрались более 100 тысяч человек. Профсоюзы заявляли о 550 тысячах участников. Всего на территории республики в ежегодных демонстрациях профсоюзов приняли участие почти 800 тысяч человек (2,3 миллиона по данным профсоюзов). В нескольких городах, включая столицу, сталкивались агрессивные демонстранты и представители правоохранительных органов.

Апрельский саммит ЕС в Брюсселе вызвал скандал из-за препятствования местной полиции проведению конференции Национальных консерваторов. Правоохранители не давали посетителям попасть в здание, а власти решили закрыть мероприятие из-за возможных беспорядков.