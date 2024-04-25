В Париже обрушились крылья мельницы старейшего кабаре «Мулен Руж»

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кабаре «Мулен Руж» в Париже

Мельничные крылья известного кабаре «Мулен Руж» в Париже обрушились в ночь на четверг, 25 апреля, сообщает BFMTV со ссылкой на местных пожарных. Отмечается, что лопасти упали прямо на проезжую часть, но в результате происшествия никто не пострадал.

По данным телеканала, крылья рухнули в районе двух-трех часов ночи (3:00-4:00 мск), конструкция при падении задела вывеску с названием кабаре. В результате этого на земле также оказались несколько букв.

Противопожарная служба и правоохранители быстро прибыли на место происшествия. Сообщается, что к настоящему моменту рисков последующего обрушения нет, вокруг здания установлен периметр безопасности, в районе 8:00 (9:00 мск) специалисты вывезли рухнувшие крылья.

Ранее в центре Копенгагена в результате сильного пожар рухнул знаменитый шпиль исторического здания фондовой биржи Бёрсен. Часть территории возле объекта в датской столице в настоящее время оцеплена. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступала. Обрушение спиральной башни здания биржи, построенного в XVII веке, произошло около 09:00 мск 16 апреля. Как отмечается, люди пытались спасти из огня ценные артефакты, в том числе картины.