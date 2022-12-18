В Париже назвали «экономическим суицидом» энергетическое соглашение ЕС Политик Филиппо назвал «экономическим суицидом» энергетическое соглашение Евросоюза

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Французский политик, зампредседателя ультраправой партии «Национальное объединение» Флориан Филиппо раскритиковал соглашение ЕС по поддержке углеродного рынка. В своем Twitter-аккаунте он назвал «экономическим самоубийством» так называемую зеленую сделку, сказав о том, что она будет работать на интересы США, а не окружающей среды.

Соглашение по углеродному рынку, достигнутое ЕС, является экономическим самоубийством для европейских стран. В интересах Соединенных Штатов, а не окружающей среды, — осудил соглашение Филиппо.

Он также заявил о том, что ЕС продается американцам с целью уничтожения европейцев.

«Зеленая сделка» подразумевает ряд радикальных реформ в экономике, транспортной сфере и энергетике, которые, по замыслу европейских политиков, должны стать максимально экологичными и углеродно-нейтральными. Новый курс развития обошелся ЕС примерно в €3 трлн, причем Брюссель обещал покрыть только треть этой суммы из бюджета Евросоюза, остальные расходы взял на себя Европейский инвестиционный банк и сами государства — члены союза.

Ранее сообщалось, что отказ Европы от угля из России и попытка заместить его иным топливом, а также высокие цены на газ привели к жесткой конкуренции и рекордным ценам на уголь — стоимость австралийского каменного топлива выросла до самых высоких показателей за последние шесть лет. Глава центра финансового консультирования Газпромбанка Максим Худалов рассказал, что в запасе у стран Евросоюза осталось не так много угля, а новые цены для некоторых стран могут оказаться неподъемными.