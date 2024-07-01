В Париже начались волнения на фоне выборов В Париже радикалы начали бить витрины кафе и жечь мусорные баки

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

После первого оглашения результатов парламентских выборов в Париже началась манифестация, передает РИА Новости. По данным агентства, почти сразу к месту проведения акции были стянуты полицейские.

Несколько часов демонстрация проходила мирно. Ее участники выражали свое недовольство победой правых политических сил скандированием антифашистских лозунгов. Затем к ним присоединилась радикально настроенная молодежь из движения black bloc. После этого они начали бить витрины кафе, запускать фейерверки, жечь файеры и мусорные баки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

По итогам голосования в округе Энен-Бомон глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания, куда она баллотировалась. Пока данные о числе избранных в первом туре депутатов не публиковались. Всего их должно быть 577.

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции стали тяжелым поражением для президента Эммануэля Макрона, заявлял пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве. Он также выразил озабоченность тем, что к власти могут прийти крайне правые силы.

Итоги выборов во Франции представляют интерес для России, сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, подчеркнул он, этот процесс — сугубо внутреннее дело Парижа. Он добавил, что Москва видит динамику потери популярности у некоторых политических сил Франции и рост у других.