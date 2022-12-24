В Париже начались стычки курдских демонстрантов с полицией

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Во время акций протеста курдов в Париже демонстранты столкнулись с полицией, сообщает РИА Новости. Корреспондент агентства отметил, что участники протестов переворачивают машины, крушат остановки и выламывают булыжники из мостовой. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

По данным агентства, протесты начались мирно, однако в какой-то момент разъяренная толпа начала переворачивать автомобили и громить улицы. Позже между протестующими вспыхнуло несколько драк. После этого они начали блокировать улицы, взявшись за руки и образуя цепи.

Беспорядки в центре Парижа начались после убийства трех человек возле Курдского культурного центра. В результате столкновений с протестующими пострадали более 11 полицейских. Демонстранты считают убийства терактом и винят в нем Турцию.

Также сообщалось, что убийцей курдов оказался 60-летний мужчина, он был оперативно задержан. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. В полиции призвали местных жителей избегать района происшествия и не затруднять работу правоохранительных органов.