В Париже начались столкновения с полицией из-за убийства курдов

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В центре Парижа начались беспорядки после убийства трех человек возле Курдского культурного центра, пишет Le Monde. В результате столкновений с протестующими пострадали уже 11 полицейских.

Курды начали собираться возле парижского культурного центра сразу после убийств. Они стали кричать «РПК (Рабочая партия Курдистана), мученики не умирают!» и жечь мусорные баки.

На место прибыла полиция. Начались стычки. В результате одной из них пострадали 11 полицейских, четыре протестующих задержаны.

Ранее стало известно, что убийцей курдов оказался 60-летний мужчина, он был оперативно задержан. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. В полиции призвали местных жителей избегать района происшествия и не затруднять работу правоохранительных органов.

До этого в бразильском городе Барретуш произошла массовая драка со стрельбой в торговом центре. В результате погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Поводом для конфликта послужил проигрыш национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Ранее полиция в Париже пресекла беспорядки на Елисейских Полях после выхода сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Болельщики, которые собрались после матча, выпустили в направлении полицейских несколько фейерверков. Правоохранительные органы в свою очередь применили гранаты со слезоточивым газом и произвели аресты фанатов.