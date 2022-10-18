В Париже начались столкновения между полицией и демонстрантами

Фото: AP/TASS

В Париже на манифестации профсоюзов против «дорогой жизни» и политики французских властей начались столкновения между полицией и демонстрантами, передает РИА Новости. По данным агентства, демонстранты разбили витрины банков, разрушили остановки, подожгли мусорные баки, забросали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция оттесняет агрессивно настроенных демонстрантов, применяя в том числе слезоточивый газ.

Протестующие требуют повышения зарплат и улучшения условий труда из-за роста стоимости жизни. В манифестациях приняли участие работники транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения. В демонстрации также участвовали сторонники движения «желтые жилеты», молодежные организации, левые, коммунисты и радикально настроенные молодые люди из Black bloc. Всего на протесты вышло больше тысячи человек.