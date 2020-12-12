16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Париже на акции протеста задержали 81 человека

18:14, 12 декабря 2020
Фото: twitter.com/GDarmanin

Полиция французской столицы сообщила о более чем 80 задержанных во время акции протеста. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

На настоящий момент в 15:50 (17:50 мск. — NEWS.ru) произведено 81 задержание, — написал Дарманен в Twitter.

Он поблагодарил полицейских и жандармов, которые вынуждены сталкиваться во время акций протеста с «жестокими людьми».

До начала акции силовики задержали 24 человека. Они пытались пронести запрещённые предметы. Силовики присутствуют среди протестующих для предотвращения формирования «чёрных блоков» — группы агрессивно настроенных манифестантов.

Протестующие недовольны 24-й статьёй законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает фотографировать и снимать видео с полицейскими во время акций протестов. Вышедшие на улицы также выступают в поддержку свободы информирования. Акции проходят четвёртую субботу подряд, они сопровождаются беспорядками.

Как писал NEWS.ru, в Париже неизвестные злоумышленники ограбили бутик одежды Moncler. Они ворвались в магазин с оружием и вынесли пуховики на общую сумму в 40 тысяч евро. Охранник и двое сотрудников магазина не стали вмешиваться в ситуацию. Действовать так предписывает внутренняя инструкция. Полиция начала расследование инцидента.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео