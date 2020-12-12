В Париже на акции протеста задержали 81 человека

До начала акции силовики задержали 24 человека. Они пытались пронести запрещённые предметы. Силовики присутствуют среди протестующих для предотвращения формирования «чёрных блоков» — группы агрессивно настроенных манифестантов.
Протестующие недовольны 24-й статьёй законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает фотографировать и снимать видео с полицейскими во время акций протестов. Вышедшие на улицы также выступают в поддержку свободы информирования. Акции проходят четвёртую субботу подряд, они сопровождаются беспорядками.
Как писал NEWS.ru, в Париже неизвестные злоумышленники ограбили бутик одежды Moncler. Они ворвались в магазин с оружием и вынесли пуховики на общую сумму в 40 тысяч евро. Охранник и двое сотрудников магазина не стали вмешиваться в ситуацию. Действовать так предписывает внутренняя инструкция. Полиция начала расследование инцидента.
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