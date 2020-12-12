В Париже на акции протеста задержали 81 человека

https://static.news.ru/photo/e434eed0-3c8f-11eb-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/GDarmanin

Полиция французской столицы сообщила о более чем 80 задержанных во время акции протеста. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

На настоящий момент в 15:50 (17:50 мск. — NEWS.ru) произведено 81 задержание, — написал Дарманен в Twitter.

Он поблагодарил полицейских и жандармов, которые вынуждены сталкиваться во время акций протеста с «жестокими людьми».

81 interpellations dÃ©sormais, Ã 15h50. Merci aux policiers et gendarmes qui font parfois face Ã des individus ultra-violents. https://t.co/SXpOn2L2RW — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

До начала акции силовики задержали 24 человека. Они пытались пронести запрещённые предметы. Силовики присутствуют среди протестующих для предотвращения формирования «чёрных блоков» — группы агрессивно настроенных манифестантов.

Протестующие недовольны 24-й статьёй законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает фотографировать и снимать видео с полицейскими во время акций протестов. Вышедшие на улицы также выступают в поддержку свободы информирования. Акции проходят четвёртую субботу подряд, они сопровождаются беспорядками.

Как писал NEWS.ru, в Париже неизвестные злоумышленники ограбили бутик одежды Moncler. Они ворвались в магазин с оружием и вынесли пуховики на общую сумму в 40 тысяч евро. Охранник и двое сотрудников магазина не стали вмешиваться в ситуацию. Действовать так предписывает внутренняя инструкция. Полиция начала расследование инцидента.