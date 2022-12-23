В Париже мужчина открыл стрельбу, есть погибшие LCI: в Париже погибли два человека в результате стрельбы

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В 10-м округе Парижа два человека погибли в результе стрельбы, сообщает телеканал LCI. По его данным, еще несколько человек получили ранения.

Стрелком оказался 60-летний мужчина, он был оперативно задержан. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. В полиции призвали местных жителей избегать района происшествия и не затруднять работу правоохранительных органов.

Ранее телеканал BFM сообщал, что в результате происшествия пострадили шесть человек. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам владельца магазина рядом с местом стрельбы, прозвучало около восьми выстрелов.

Ранее стрельба произошла в центре Дрездена, в результате погиб один человек. Стрелявший 40-летний мужчина позже погиб от полученного ранения. Как рассказали в полиции, сотрудники спецназа травмировали преступника во время освобождения заложников на рождественском рынке Strietzelmarkt. Стрелок скончался в больнице во время операции.

До этого в бразильском городе Барретуш произошла массовая драка со стрельбой в торговом центре. В результате погибла 17-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Поводом для конфликта послужил проигрыш национальной сборной на чемпионате мира по футболу.