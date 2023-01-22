В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек

Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Против пенсионной реформы в центре Парижа выступили 150 тысяч человек, передает телеканал BFMTV со ссылкой на данные организаторов — левой партии Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» (LFI). При этом коммуникационное агентство Occurrence насчитало всего 14 тысяч человек. Жан-Люк Меланшон назвал подсчеты агентства «макронистскими».

В Париже протестовали против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Суть реформы президента Макрона в том, что полную пенсию можно будет получать начиная с 64 лет. Отмечается, что гражданам придется иметь реальный трудовой стаж и платить в соответствующие фонды более 40 лет. Политики объясняют необходимость принятие реформы экономической целесообразностью. Общественники в свою очередь отвергают этот аргумент и подчеркивают, что экономическая ситуация в стране не благоприятствует таким шагам. Во Франции всеобщая проблема — высокая потребительская инфляция. В наступившем январе стоимость электроэнергии и газа для рядового месье Дюпона поднялась на очередные 15%.

Ранее в Берлине прошла массовая акция протеста против антироссийской политики. В ходе акции прозвучали лозунги в поддержку России, протестующие принесли флаг ДНР. На протест вышли несколько тысяч человек.