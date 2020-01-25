https://static.news.ru/photo/2bc5d9e2-3f72-11ea-83fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Гражданин Франции, обвиняемый в вербовке молодёжи на территории Сирии для участия в джихаде, получил 22 года тюрьмы. Такой вердикт вынес суд Парижа.

Как передаёт телеканал BFMTV, Мурада Фареза задержали в Турции в 2014 году и через месяц его депортировали во Францию. По данным СМИ, обвиняемый был близок к различным террористическим группировкам, в том числе и к запрещённому в РФ «Исламскому государству».

Будучи в тот период главой МИД Франции Бернар Казнев заявлял, что его роль в вербовке молодых французов в Страсбурге и Тулузе была весомой. При этом Фарез находился в Сирии с 2013 года.

Во время суда обвиняемый признал, что помог нескольким людям пересечь границу. Однако Фарез отрицает регулярную основу таких действий. По словам осуждённого, он участвовал в логистике террористических ячеек, но никогда не возглавлял боевиков.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что новым лидером «Исламского государства» стал туркмен. Главарь группировки имеет связи с Турцией и может скрываться в Ираке