Гражданин Франции, обвиняемый в вербовке молодёжи на территории Сирии для участия в джихаде, получил 22 года тюрьмы. Такой вердикт вынес суд Парижа.
Как
Будучи в тот период главой МИД Франции Бернар Казнев заявлял, что его роль в вербовке молодых французов в Страсбурге и Тулузе была весомой. При этом Фарез находился в Сирии с 2013 года.
Во время суда обвиняемый признал, что помог нескольким людям пересечь границу. Однако Фарез отрицает регулярную основу таких действий. По словам осуждённого, он участвовал в логистике террористических ячеек, но никогда не возглавлял боевиков.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что новым лидером «Исламского государства» стал туркмен. Главарь группировки имеет связи с Турцией и может скрываться в Ираке
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен