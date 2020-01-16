https://static.news.ru/photo/a2aba2d0-386a-11ea-8da3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua//Global Look Press

В Израиле могут состояться контакты Эммануэля Макрона и Владимира Путина во время мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв Холокоста.

Как отметили в Елисейском дворце, речь идёт именно о возможных контактах, поскольку официальная двусторонняя встреча не запланирована.

Разумеется, им не запрещено общаться, но я не могу вам заранее сказать, что они будут делать. Это зависит от обстановки, от времени, — сообщили ТАСС в администрации Макрона.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января — в день освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Памятные мероприятия пройдут как в Израиле, так и на территории самой Польши.

С 22 по 23 января президенты России и Франции отправятся с визитом в Израиль и на палестинские территории для участия в памятных мероприятиях. В ходе визита палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским президентом ближневосточную проблематику.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Польши Анджей Дуда не поедет на форум памяти холокоста в Израиль из-за присутствия на нём Владимира Путина.