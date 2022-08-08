В Париже буйный украинец набросился на прохожих за русскую речь

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

В одном из переходов парижского метро украинец набросился на двух проходящих мимо женщин за то, что они говорили на русском языке, передает Telegram-канал Shot. В ситуацию вовремя вмешались полицейские, не дав буйному мужчине распустить руки. Источник опубликовал видео, на котором агрессора удерживают стражи порядка, пока тот выкрикивает оскорбления на украинском языке.

По словам одной из потерпевших, украинец чуть не ударил ее по лицу, но правоохранители не дали ему это сделать. Она добавила, что полицейский, который повел женщин другой дорогой, несколько раз сказал, что «русские — сила».

Ранее украинский беженец украл у эстонского фермера Мартина Тамма свинью, стоимость которой составляла около €1 млн. Потерпевший заявил, что гражданин Украины трудился у него с апреля 2022 года. Однажды, когда он отвлекся, работник схватил животное и отвез его на рынок. Уникальность свиньи заключалась в том, что ее обучили искать деликатесные трюфели.

Еще один вопиющий случай произошел в Нью-Йорке. В бруклинском баре украинец напал на соотечественника, приняв его за русского. Он порезал его лицо и шею разбитой бутылкой за то, что тот говорил на русском языке. Напавшему предъявлено обвинение по статьям о совершении преступления на почве национальной ненависти.