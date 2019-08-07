https://static.news.ru/photo/191e5b86-b91a-11e9-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что отравление её дяди могло быть совершено в интересах нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом она сказала телеканалу «360» . По словам Виктории, поначалу она была уверена, что Сергей и Юлия Скрипаль стали жертвами бытового отравления. Но по её мнению, виновником инцидента вполне может быть Борис Джонсон, так как о случившемся он сообщил первым. Это помогло бы ему сместить с поста премьер-министра его предшественницу — Терезу Мэй, допускает Виктория.

Это было его заявление и его раскрутка, а теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд заявляет, что доказательств нет. В чудеса верите? Я нет, — заявила она.

К заявлению Скотленд-Ярда о непричастности России к отравлению Скрипалей Виктория, по её словам, отнеслась без удивления, так как подтвердилось то, что «говорили с самого начала».

Ранее News.ru писал о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте 2018 года в британском городе Солсбери, связывался с родственниками в России. Об этом проинформировала его племянница Виктория.