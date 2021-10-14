В Норвегии появился ещё один человек с луком и стрелами

Полиция Осло проверяет информацию о ещё одном человеке с луком и стрелами. Ведётся поиск подозреваемого. Об этом говорится в Twitter полиции города.

Информации о пострадавших пока нет. Полиция проверяет несколько тренировочных центров для лучников.

Позднее правоохранители связались с мужчиной, у которого при себе были лук и стрелы. Выяснилось, что он не причастен к вчерашнему нападению. Мужчина принёс извинения тем, кто испытал страх из-за него.

Ранее сообщалось, что 37-летний мужчина начал стрельбу из лука в центре норвежского города Конгсберг. В результате погибли пять человек, ещё двое получили ранения. По словам представителя местной полиции Уле Бредрупа Северуда, подозреваемый был обращён в ислам. Его мотивы пока неизвестны.

Северуд также добавил, что норвежская полиция ещё в 2020 году получала тревожные сообщения о человеке, совершившем нападение с луком. Правоохранители продолжают расследование.