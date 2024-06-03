В ОПК Украины заговорили об угрозе обороноспособности из-за мобилизации Предприятия ОПК Украины призвали власти отказаться от мобилизации их работников

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприятия ОПК Украины, которые признаны критически важными и имеют право бронировать 100% работников, призвали власти не мобилизовывать сотрудников при сверке данных в военкоматах, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на обращение. В противном случае обороноспособность страны пострадает, предупредили авторы послания.

Обращение к главнокомандующему ВСУ, главе Минобороны страны и премьер-министру подписали руководители более 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. В документе отмечено, что производственный потенциал ОПК оказался под угрозой.

Нередки случаи, когда военкоматы осуществляют мобилизацию работников, которые пришли для сверки документов, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации госконтрактов оборонного назначения. Несмотря на важность работы таких специалистов в выполнении госконтрактов в сфере обороны и особой важности для отрасли ВПК, сразу после прохождения медкомиссии таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование, — говорится в обращении.

На предприятиях украинского ОПК отметили, что ситуация «чревата невыполнением государственных оборонных контрактов» и плохо влияет на обороноспособность страны.

На Украине ранее вступил в силу новый закон о мобилизации. Все военнообязанные граждане должны обновить данные о себе в военкомате в течение 60 дней. Повестки разрешено вручать через мобильное приложение. При этом она считается подписанной, если призывник не увидел документ.

Главком украинских вооруженных сил Александр Сырский позже заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров во время еженедельной телефонной конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил положительные тенденции мобилизации. Также, по его словам, украинская сторона «очертила насущные потребности» в боеприпасах, ПВО и технике.