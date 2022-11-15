В ООН заявили о пытках током военнопленных россиян на Украине Глава миссии ООН Богнер заявила, что украинские силовики пытают военнопленных россиян током

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские военнопленные подвергаются на Украине избиениям и пыткам, в том числе с использованием электрического тока, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. По ее словам, случаи жестокого обращения были задокументированы представителями организации в ходе бесед со 175 военнопленными, передает РИА Новости.

Военнопленные рассказали, что в большинстве случаев украинские силовики жестоко обращались с ними при допросах и перемещении в транзитные лагеря и места интернирования. Богнер добавила, что подобные случаи имели место в исправительной колонии в Днепропетровской области и в нескольких следственных изоляторах.

В нескольких случаях украинские правоохранители или военнослужащие, охранявшие военнопленных, наносили им удары ножом или электрическим током с помощью военного телефона «тапик», — цитирует агентство главу миссии.

Ранее о пытках током в украинском плену рассказали военнослужащие народной милиции ДНР. Бойцы уточнили, что сами таким пыткам не подвергались, но общались с российскими военными, к которым они были применены. У этих пленных были следы ожогов от оголенных проводов. По словам бойцов, подобным издевательствам подвергались те пленные, чьи ответы на допросах отличались друг от друга. Кроме того, украинские силовики избивали и запугивали пленных, чтобы получить от них больше информации.