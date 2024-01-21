В ООН высказались об ударе ВСУ по Донецку ООН об ударе по Донецку: атаки на мирных граждан должны немедленно прекратиться

Фото: Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

Атаки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру представляют собой нарушение принципов международного гуманитарного права, подчеркнул официальный представитель генсека ООН, комментируя сегодняшний обстрел Донецка со стороны ВСУ, передает РИА Новости. В организации также потребовали немедленного прекращения огня.

Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международными нормами гуманитарного права, считаются неприемлемыми и требуют немедленного прекращения, — заявили в ООН.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, унесший жизни более двух десятков человек. По его словам, организация против любых атак на мирных жителей.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Позднее количество погибших при артиллерийском ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке увеличилось до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Также в числе пострадавших есть дети. Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.