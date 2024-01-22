В ООН выразили сожаление из-за удара ВСУ по Донецку УВКПЧ ООН выразило сожаление по поводу атаки ВСУ на Донецк

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило сожаление по поводу удара Вооруженных сил Украины на Донецк, в результате которого погибли почти 30 мирных граждан, заявила официальный представитель управления Элизабет Троссел. По ее словам, они пытаются получить дополнительную информацию об атаке украинской армии по российскому городу.

Нам известно о нападении, в результате которого, согласно местным источникам, погибло 27 человек. Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем, несмотря на отсутствие доступа в Донецк, — сказала Троссел.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что удар ВСУ по Донецку 21 января является чудовищным актом терроризма. По его словам, киевский режим демонстрирует «звериное лицо», нанося удары по мирному населению. Он также подчеркнул, что Россия продолжит проведение специальной военной операции на Украине, чтобы оградить людей от опасности.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке. В ведомстве отметили, что каждый из них получит правовую оценку.