В ООН усомнились, что поставки танков приведут Украину к миру Представитель генсека ООН Дюжаррик: поставки танков Украине не ведут к миру

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/DPA/TASS

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение западных стран поставить Киеву танки, усомнился в том, что это поможет в установлении мира, передает ТАСС. Он заявил, что в ООН не считают происходящее вокруг Украины сейчас движением к справедливому миру в соответствии с уставом организации.

Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении, — сказал Дюжаррик.

Ряд стран уже выразили готовность отправить в Киев боевые танки. В том числе на Украине окажутся американские Abrams и европейские Leopard, хотя в США не уверены, что успеют доставить технику к началу весны.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что передача танков Киеву может усугубить военный конфликт. Он призвал «завершить эту безумную войну» и выразил опасения, что следующими поставками на Украину могут стать ядерные бомбы. По его словам, завершить противостояние на поле бое вполне легко и в нынешней точке конфликта.