Гутерриш прибыл на Украину В ООН сообщили о прибытии Гутерриша на Украину

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Антониу Гутерриш с визитом в Киеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генсека Фархана Хака. В Киеве он проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по продлению зерновой сделки.

Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, — сказал Хак.

В начале января стало известно, что Гутерриш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту, но лишь в том случае, если все стороны конфликта попросят его об этом. Такие условия участия главы международной организации в урегулировании конфликта озвучил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее Гутерриш заявил, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине растет. По его словам, перспективы достижения мира снижаются, а мировое сообщество «скатывается к широкомасштабной войне». Такое мнение генсек ООН высказал, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на текущий год.