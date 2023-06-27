В ООН рассказали о пытках заключенных в украинских тюрьмах ООН: более 40 заключенных подверглись пыткам и насилию в украинских тюрьмах

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Свыше 40 заключенных в украинских тюрьмах подвергались пыткам и сексуальному насилию в период конфликта между Киевом и Москвой, сообщается в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Преимущественно подобные случаи имели место в секретных центрах содержания под стражей.

Из опрошенных задержанных, связанных с конфликтом, 43 (34 мужчины и 9 женщин) предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями в неофициальных местах содержания под стражей или в гораздо меньшей степени — в официальных следственных изолятора, — говорится в документе.

В управлении также рассказали об аресте нескольких гражданских лиц, занимавшихся распределением гуманитарной помощи. Один из этих граждан — житель села в Харьковской области — был осужден по статье об участии в незаконных организациях, хотя односельчане сами выбрали его для раздачи помощи.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по уголовным делам (ВКА) Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине. Они были получены на основе показаний около 90 свидетелей, большинство из которых составляют украинские беженцы.