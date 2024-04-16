В ООН признали неспособность установить виновных в атаках на ЗАЭС Дюжаррик: ООН не обладает средствами для определения виновных в атаках на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty|Global Look Press

Запорожская АЭС

Члены ООН и сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладают необходимыми средствами для проведения криминалистической экспертизы по установлению виновных в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. У международного объединения также нет мандата на расследование, уточнил он.

Ни у нас, ни у МАГАТЭ нет криминалистических средств для докладов по этим ударам, и у нас нет мандата на расследование, — отметил Дюжжарик, добавив, что у МАГАТЭ есть «четкий и технический мандат», который позволяет агентству работать исключительно с атомными станциями и ядерной энергией.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, задействовав беспилотники-камикадзе, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ, констатировали представители электростанции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что мировое сообщество обязано отреагировать на акт ядерного терроризма Украины. По ее словам, западные лидеры должны отдавать себе отчет в том, что такие атаки имеют огромные последствия для экологии.