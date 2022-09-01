В ООН похвалили Россию за обеспечение безопасности миссии МАГАТЭ ООН: мы рады, что Россия сделала все для обеспечения безопасности миссии МАГАТЭ

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В ООН рады, что Россия сделала все для обеспечения безопасности делегации МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Таким образом он прокомментировал попытку украинских диверсантов захватить станцию, передает РИА Новости.

Мы рады, что РФ сделала то, что было необходимо для обеспечения безопасности наших инспекторов. Как и с любой миссией ООН — это ответственность тех, кто контролирует определенную зону: обеспечивать безопасность сотрудников ООН, — заявил Дюжаррик.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Киев во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским планировал устроить провокацию с участием делегации МАГАТЭ. По информации ведомства, украинские диверсанты хотели захватить ЗАЭС еще вчера, 31 августа. Если бы ВСУ удалось осуществить свои планы, делегаты международного агентства выступили бы в роли «живого щита» украинских диверсантов, отметили в министерстве.

Утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее ЗАЭС и попытались захватить электростанцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что таким образом ВСУ пытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.