В ООН отказались комментировать разговоры офицеров ФРГ про Крымский мост Дюжаррик отказался комментировать запись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать предполагаемый разговор офицеров бундесвера (Вооруженные силы ФРГ), в котором обсуждается атака на Крымский мост. Он подчеркнул, что не имеет права обсуждать эту тему.

Единственные утекшие в публичное поле разговоры, которые я буду комментировать, это разговоры, затрагивающие генерального секретаря. Я не могу комментировать другие утечки, — пояснил Дюжаррик.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших ракетный удар по Крымскому мосту. По ее словам, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

В беседе, текст которой выложила Симоньян, представители Минобороны ФРГ оценили протяженность Крымского моста, который сравнили со взлетно-посадочной полосой. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus, предложив использовать для их пуска французский истребитель Dassault Rafale.