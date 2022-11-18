В ООН назвали срок отправки первого судна с удобрениями России в Африку ООН: первое судно с российскими удобрениями отправится из Нидерландов в Африку 21 ноября

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Первое судно с российскими удобрениями, заблокированными в портах Европы, отправится в Африку из Нидерландов 21 ноября, заявила на брифинге в Женеве генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен. По ее словам, которые приводит ТАСС, российские удобрения будут доставлены морем в Мозамбик, а затем наземным транспортом в Малави.

Первое судно выйдет из нидерландского порта в направлении Малави. Сейчас осуществляется его загрузка. Установлена дата выхода судна из порта — 21 ноября, — сказала Гринспен.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что до 80% удобрений на борту арестованных в Европе российских судов остаются в Латвии. Россия решила передать груз безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь странам Африки, однако дело сдвинулось с мертвой точки только частично. Нидерланды 11 ноября разрешили отправку 20 тысяч тонн удобрений в Малави, днем позже была достигнута договоренность о вывозе в Африку удобрений из Бельгии и Эстонии. Замглавы МИД отметил, что затягивание этого процесса непонятно России, так как речь шла о борьбе с голодом, и чтобы решить вопрос с урожаем следующего года, нужно как можно быстрее обеспечить экспорт российских удобрений в целом.